У лейтенанта полиции отобрали автопарк за 40 миллионов рублей

Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения о взыскании 40 миллионов рублей с бывшего старшего лейтенанта московской полиции, сотрудника ГИБДД Феликса Дунаевского и его супруги. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

1/6 Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения о взыскании 40 миллионов рублей с бывшего старшего лейтенанта московской полиции, сотрудника ГИБДД Феликса Дунаевского и его супруги. Об этом сообщает «Коммерсантъ». На фото BMW X5 стоимостью 3,6 млн руб (2016). Фото: Creative commons Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/6 По мнению прокуратуры, полицейский приобрел несколько дорогих автомобилей и объектов недвижимости на доходы от коррупционной деятельности, которые вскрылись в ходе служебной проверки. На фото Porsche Macan S Diesel стоимостью 5,7 млн руб (2016). Фото: Creative commons 3/6 Прокуратура выяснила, что в 2016 году безработная супруга Дунаевского потратила 42 миллиона рублей на покупку автомобилей BMW Х5, Porsche Cayman, Porsche Macan S Diesel, Porsche Macan GTS, мотоцикл Yamaha WR 450F и ВАЗ-21053. На фото Porsche Cayman за 3 млн 850 тыс руб (2016). Фото: Creative commons 4/6 Также она приобрела земельные участки в Раменском районе Московской области. На фото Porsche Macan S Diesel стоимостью 5,5 млн (2016) Фото: Creative commons Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/6 По информации Lenta.ru, официальный доход семьи за 16 лет составил 6 миллионов рублей. На фото мотоцикл Yamaha WR450F стоимостью 100 тыс рублей (2016). Фото: Creative commons 6/6 Также в суд был подан иск на десять миллионов рублей и против сына Дунаевского, который тоже служил в ГИБДД и имел нелегальные доходы. На фото ВАЗ-21053 стоимостью 20 тыс руб (2016). Фото: Creative commons

По мнению прокуратуры, полицейский приобрел несколько дорогих автомобилей и объектов недвижимости на доходы от коррупционной деятельности, которые вскрылись в ходе служебной проверки.

Прокуратура выяснила, что в 2016 году безработная супруга Дунаевского потратила 42 миллиона рублей на покупку автомобилей BMW Х5, Porsche Cayman, Porsche Macan S Diesel, Porsche Macan GTS, мотоцикл Yamaha WR 450F и ВАЗ-21053. Также она приобрела земельные участки в Раменском районе Московской области.

По информации Lenta.ru, официальный доход семьи за 16 лет составил 6 миллионов рублей.