У лейтенанта полиции отобрали автопарк за 40 миллионов рублей

Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения о взыскании 40 миллионов рублей с бывшего старшего лейтенанта московской полиции, сотрудника ГИБДД Феликса Дунаевского и его супруги. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По мнению прокуратуры, полицейский приобрел несколько дорогих автомобилей и объектов недвижимости на доходы от коррупционной деятельности, которые вскрылись в ходе служебной проверки.
Прокуратура выяснила, что в 2016 году безработная супруга Дунаевского потратила 42 миллиона рублей на покупку автомобилей BMW Х5, Porsche Cayman, Porsche Macan S Diesel, Porsche Macan GTS, мотоцикл Yamaha WR 450F и ВАЗ-21053. Также она приобрела земельные участки в Раменском районе Московской области.
По информации Lenta.ru, официальный доход семьи за 16 лет составил 6 миллионов рублей.
Также в суд был подан иск на десять миллионов рублей и против сына Дунаевского, который тоже служил в ГИБДД и имел нелегальные доходы.