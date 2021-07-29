Пока вы спали: В Европе вновь взлетели цены на газ

В Европе вновь взлетели цены на газ

Фото: Рамблер Рамблер

Отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в августе спровоцировал резкий рост цен в Европе. Спотовые цены на газ на ключевом хабе TTF в Нидерландах побили исторический рекорд, достигнув $484 за 1 тыс. кубометров, сообщает «Коммерсант».

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Текущий уровень запасов в подземных газовых хранилищах Европы все еще ниже нормы — они заполнены лишь на 55% против 80% годом ранее. При этом поставки сжиженного природного газа снижаются, так как все свободные партии СПГ уходят в Азию.

С банков снимут ответственность за блокировку счетов

Новая версия законопроекта о платформе «Знай своего клиента», на которой юрлиц разделят на группы по степени риска «отмывания» денег, де-факто наделяет кредитные организации правом полностью опираться на оценку бизнесменов Центробанком и не нести ответственность в случае ошибки. Об этом пишут «Известия».

«Если банки опираются на информацию ЦБ и работают в соответствии с этой информацией, то у них ответственности не будет», - заверил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Центробанки скупают золото

Согласно данным World Gold Council (WGC) за второй квартал 2021 года, основными покупателями золота на фоне скачка мировой инфляции стали ЦБ развивающихся стран. В минувшем квартале они приобрели в резервы почти 200 тонн, почти на 60% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсант».

Крупнейшими покупателями стали ЦБ Таиланда (90,2 тонны), Венгрии (62 тонны), Бразилии (53,7 тонны), Индии (29 тонн) и Узбекистана (25,5 тонны). Вкладывая деньги в золото, эти страны частично страхует инфляционные риски и продолжают диверсифицировать свои резервы, отмечают эксперты.

Спамеры атаковали обратившихся в госорганы россиян

В России с начала лета резко увеличилось число спам-звонков россиянам сразу после их обращений в госорганы, в том числе в ПФР и медучреждения. Об этом со ссылкой на экспертов пишут «Известия».

По их словам, информацию о звонках россиян могут «сливать» недобросовестные сотрудники в самих госорганах, при этом масштабного доступа ко всей базе обращений у преступников пока нет.

В России спрос на наличные бьет рекорды

По данным Центробанка на 1 июля, объем рублевой наличности в России превысил 13,5 трлн рублей, что стало рекордным показателем. Это примерно на 9% выше, чем было зафиксировано на аналогичную дату прошлого года, и на 36% выше, чем в доковидном 2019 году, сообщает «Независимая газета».