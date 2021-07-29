Роскомнадзор заблокировал тысячи сайтов по продаже сертификатов

Порядка тысячи сайтов, на которых предлагалось купить поддельный сертификат о вакцинации, заблокированы в России. С начала года было заблокировано 976 таких сайтов, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Пик выявленных мошеннических сайтов пришёлся на июль — 934. В июне таких сайтов было выявлено 29, в мае — семь, а в марте один. Причём, под сайтами по продаже поддельных сертификатов о прививке от коронавируса понимаются как самостоятельные ресурсы, так и страницы в соцсетях.

При этом Роскомнадзор напомнил об уголовной ответственности за распространение фейковой информации, за которую грозит штраф до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трёх лет. Если же ложная информация повлекла за собой смерть человека, штраф состаит до 2 млн рублей, а ограничение свободы увеличится до пяти лет.

Поскольку в законодательстве нет отдельных требований для блокировки интернет-ресурсов, то их блокируют по основаниям, которые применятся к фейк-ньюс.

Нужно понимать, что на сегодняшний день это единственное разумное решение, поскольку в ближайшее время оперативно внести изменения в законодательство невозможно. А игнорирование таких сайтов в разгар борьбы с распространением коронавируса может привести к печальным последствиям, — пояснил газете член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.