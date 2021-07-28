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Скончалась бывшая глава Росздравнадзора

Газета.Ruиещё 1
23 минуты назад

Скончалась бывшая глава Росздравнадзора Елена Алексеевна Тельнова, сообщает сайт ведомства.

Скончалась бывшая глава Росздравнадзора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор, доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова. Елена Алексеевна начала работать в Росздравнадзоре с момента его основания, а с 2010 по 2013 годы возглавила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения" - указано на сайте.

Ранее скончался глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко. Савченко умер на 70 году жизни 25 июля. Причины его смерти не уточняются.

Что известно о гибели приамурского министра

Общество,Елена Тельнова,Валерий Савченко,Росздравнадзор,
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