Скончалась бывшая глава Росздравнадзора Елена Алексеевна Тельнова, сообщает сайт ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор, доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова. Елена Алексеевна начала работать в Росздравнадзоре с момента его основания, а с 2010 по 2013 годы возглавила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения" - указано на сайте.
Ранее скончался глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко. Савченко умер на 70 году жизни 25 июля. Причины его смерти не уточняются.