В эфире общества "Знание" рассказали о низкой заболеваемости COVID-19 среди привитых

Заболеваемость коронавирусом среди вакцинированных составляет 0,7-0,8%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Российского общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе». Запись эфира доступна на сайте и в группе Российского общества «Знание» в соцсети «Вконтакте».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава Роспотребнадзора призвала зрителей поддерживать иммунитет с помощью правильного питания и здорового образа жизни и соблюдать меры безопасности – носить маски, мыть руки и обрабатывать поверхности. По словам Анны Поповой, по мере появления новых мутаций вируса соблюдать эти рекомендации становится все важнее.

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«Все вирусы постоянно меняются, и дальнейшие поколения вирусов могут размножаться внутри клетки, используя ее составляющие. Новые свойства вируса зависят от того, какие мутации закрепляются. Например, распространенный сейчас штамм «дельта» характеризуется большим количеством копий, а значит, он стал контагиознее в 2 или 3 раза, и носитель вируса может заразить большее количество людей, при этом сокращается инкубационный период заболевания», - отметила Попова.

Главный санитарный врач России призвала вакцинироваться, чтобы не допустить дальнейшего воспроизведения вируса в популяции и появления новых мутаций.

«Чтобы вирус не перешел на молодое поколение, его нужно остановить сейчас. Если он мутирует так, что иммунная система детей не справится, это будет страшно. Нам доступна вакцинация - инструмент, который не позволит вирусу дальше мутировать», - объяснила глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, заболеваемость среди привитых очень низкая, что говорит о высокой эффективности вакцин: среди привитых после полного цикла вакцинации – всего 0.7-0.8% заболевших, и около 2,5% привитых заболели среди тех, кто не завершил полный курс вакцинации.

В интервью Анна Попова затронула вопрос эффективности государственных мер по борьбе с распространением коронавируса. Руководитель Роспотребнадзора отметила, что за время локдауна специалисты отработали рекомендации, как работать и не болеть, и убедились, что эти меры эффективны.