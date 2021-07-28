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Компенсаций не будет: туристам не вернут деньги из-за пожаров в Турции

Вероника Полынина
32 минуты назад

Российским туристам в Турции не стоит рассчитывать на компенсации из-за лесных пожаров. Об этом заявил «Ура.ру» член совета при Ростуризме, председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

По его словам, туристы не вправе рассчитывать на компенсации, потому что лесные пожары не носят характера стихийного бедствия, и отдыхающих не выселяют из отелей.

"Дымом заволокло полнеба, а море покрылось пеплом"

Бобылев также отметил, что отмененные из-за пожаров экскурсии скорее всего будут перенесены на другие дни.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, в свою очередь, сообщил, что туристы могут обратиться за компенсацией, если такая опция есть в страховом покрытии.

«Оператор же не может отвечать за то, что там случился пожар», - считает Барзыкин.

Он отметил, что лесные пожары – распространенное явление в Турции. В случае реальной угрозы постояльцев отелей эвакуируют.

Барзыкин также заявил, что туроператоры не ждут массового отказа от путевок из-за лесных пожаров.

«Чем ближе к вылету отмена тура, тем выше штраф, поэтому не думаю, что будут отказы», - сказал он.

Охватившие Турцию лесные пожары 28 июля перекинулись на город Манагавт в 5 км от Сиде и 76 км от Анталии и начали быстро распространяться из-за сильного ветра. Огонь тушат два самолета, 15 вертолетов и более сотни пожарных машин. В ликвидации пожара принимают участие и направленные Россией самолеты-амфибии Бе-200. По информации властей, в пожарах пострадали 53 человека. Ранее из-за жары огонь уничтожил около 100 га леса в районе Ичмелер курортного города Мармарис.

Общество,Видео,Юрий Барзыкин,Ростуризм,Российский союз туриндустрии,Турция,
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