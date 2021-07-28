20 млн россиян полностью привились вакциной "Спутник V"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полный цикл вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 20 млн россиян, сообщает РИА «Новости».

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Об этом она рассказала во время выступления в российском обществе «Знание».

«Сегодня у нас по статистике уже вакцинировано огромное количество людей. Полный цикл вакцинации прошли «Спутником»... около 20 миллионов. Полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» — около миллиона и полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова («КовиВак» — прим. ред. «Газета.Ru»), — порядка 300 тысяч», — добавила Попова.

Ранее стало известно, что больше трети российских регионов получили первые партии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», остальные пока ожидают поставок.