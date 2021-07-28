В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Роспотребнадзор: вакциной "Спутник V" полностью привились 20 млн россиян

Газета.Ruиещё 2
52 минуты назад

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полный цикл вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 20 млн россиян, сообщает РИА «Новости».

20 млн россиян полностью привились вакциной "Спутник V"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом она рассказала во время выступления в российском обществе «Знание».

«Сегодня у нас по статистике уже вакцинировано огромное количество людей. Полный цикл вакцинации прошли «Спутником»... около 20 миллионов. Полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» — около миллиона и полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова («КовиВак» — прим. ред. «Газета.Ru»), — порядка 300 тысяч», — добавила Попова.

Ранее стало известно, что больше трети российских регионов получили первые партии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», остальные пока ожидают поставок.

Компании начали требовать от новых работников прививку от COVID

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Общество,Анна Попова,Российский фонд прямых инвестиций,Роспотребнадзор,Газета.Ru,РИА Новости,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители