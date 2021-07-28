Россияне стали чаще составлять завещания

Число дел, связанных с переходом имущества от умерших к наследникам, выросло в 1,5 раза. Значительный рост показала и категория «совместных завещаний», которые составляют супруги, чтобы распорядиться наследством после смерти одного из них. За первое полугодие 2021 года число завещаний в России увеличилось на 22% год к году, сообщил РБК. За тот же период 2020-го россияне составили 215 460 завещаний. Число наследственных дел за это же время увеличилось более чем в 1,5 раза, уточнили в Федеральной нотариальной палате. В 2021 году имущество уже получили 809 204 наследника.