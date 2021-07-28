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Россияне стали чаще составлять завещания

Секрет Фирмыиещё 1
1 час назад

За первую половину года нотариусы зарегистрировали 263 000 завещаний. Это почти на четверть больше, чем за тот же период 2020-го, сообщила Федеральная нотариальная палата.

Россияне стали чаще составлять завещания
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Число дел, связанных с переходом имущества от умерших к наследникам, выросло в 1,5 раза. Значительный рост показала и категория «совместных завещаний», которые составляют супруги, чтобы распорядиться наследством после смерти одного из них. За первое полугодие 2021 года число завещаний в России увеличилось на 22% год к году, сообщил РБК. За тот же период 2020-го россияне составили 215 460 завещаний. Число наследственных дел за это же время увеличилось более чем в 1,5 раза, уточнили в Федеральной нотариальной палате. В 2021 году имущество уже получили 809 204 наследника.

На 30% увеличилось число «совместных завещаний», которые составляют супруги. В нотариальной палате объяснили это ростом правовой грамотности россиян. Вместе с тем социолог Денис Волков допустил, что это может быть связано с увеличением смертности из-за пандемии коронавируса.

В конце 2020 года «Секрет» сообщал , что на фоне пандемии российские предприниматели стали активнее писать завещания и задумываться о судьбе своих активов. Консалтинговые компании отмечали существенный рост числа запросов на оформление наследства.

Общество,Денис Волков,
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