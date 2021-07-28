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Компании начали требовать от новых работников прививку от COVID

Елена Прошина
33 минуты назад

Российские компании начали публиковать вакансии с требованием от соискателей иметь сертификат о прививке от COVID-19. Об одном из таких предложений на портале Head Hunter сообщает URA.RU.

Пройти иммунизацию перед началом работы предложили Adidas. Прививка требуется для должности продавца-консультанта.

«Для обеспечения своей безопасности и здоровья окружающих приветствуется готовность сделать прививку от COVID-19 при отсутствии вакцинации», – пишет в своем предложении организация.

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Напомним, что ранее Минтруд РФ разрешил отстранять непривитых от коронавируса сотрудников от работы. Если работник, у которого нет противопоказаний к вакцинации, вовремя не предоставит сертификат о прививке, то он может временно лишиться работы.

Общество,Видео,Минтруд,РИА Ura.ru,
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