Компании начали требовать от новых работников прививку от COVID

Российские компании начали публиковать вакансии с требованием от соискателей иметь сертификат о прививке от COVID-19. Об одном из таких предложений на портале Head Hunter сообщает URA.RU .

«Для обеспечения своей безопасности и здоровья окружающих приветствуется готовность сделать прививку от COVID-19 при отсутствии вакцинации», – пишет в своем предложении организация.

Напомним, что ранее Минтруд РФ разрешил отстранять непривитых от коронавируса сотрудников от работы. Если работник, у которого нет противопоказаний к вакцинации, вовремя не предоставит сертификат о прививке, то он может временно лишиться работы.