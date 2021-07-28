МВД отмечает рост количества драк в России, в том числе массовых, с участием иностранцев, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"В последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые из них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. При этом во время драк создавалась угроза жизни и здоровью людей, применялась сила против сотрудников правоохранительных органов, блокировалось движение транспорта.
Задержанные иностранцы были арестованы на 15 суток, им будет запрещен въезд в Россию. Если они не покинут территорию страны самостоятельно, то будут выдворены. "Иностранные граждане, совершающие правонарушения и преступления, будут привлекаться к установленной законом ответственности", - подчеркнули в МВД.
Более сотни мигрантов, задержанных за массовую драку в столице, выдворят из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Москве.
В отношении 103 человек, участвовавших в конфликте у метро «Кузьминки», составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания в стране. По решению суда они будут выдворены из России. Кроме того, ряду мигрантов запретят въезд на территорию страны.
Ранее сообщалось, что причиной конфликта, который привел к массовой драке, стал спор из-за девушек. Трое уроженцев Киргизии, работающих курьерами, увидели своих землячек в компании таджиков и сделали им замечание. В ответ спутники девушек набросились на курьеров с ножом. Пострадавших киргизов госпитализировали.
Информация об инциденте дошла до представителей диаспор, после чего в мессенджерах появились чаты, где граждане Киргизии предлагали отомстить за своих земляков.
В ночь с 12 на 13 июля около станции метро «Кузьминки» более ста мигрантов устроили массовую драку. Несколько человек получили ранения, в том числе ножевые.
В Москве полицейские начали массовую проверку мигрантов после драки в Кузьминках. Об этом во вторник, 20 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
По данным издания, в рамках мероприятия «Мигрант» столичные правоохранительные органы ежедневно ставят на учет несколько мигрантов, в основном граждан Киргизии и Таджикистана. Мужчин привозят в отделы полиции, фотографируют, дактилоскопируют, помещают в базу и сверяют с участниками массовой драки в Кузьминках.
Около 20 мигрантов устроили массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома в подмосковной Апрелевке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В одном из жилых домов в Апрелевке около 20 человек устроили массовую драку. Предварительно установлено, что ее участниками стали мигранты из Средней Азии», — говорится в сообщении.
По словам источника, во время драки они использовали палки и бутылки. Кроме того, произошла стрельба из неустановленного на данный момент оружия.
Инцидент произошел в ночь на 18 июля, причина конфликта неизвестна. В результате произошедшего было повреждено несколько припаркованных во дворе автомобилей.
Массовая драка с участием более 10 мигрантов из Средней Азии произошла в ночь на среду, 14 июля, в Одинцове. Об этом сообщили в ГУ МВД по Подмосковью, передает ТАСС.
В ведомстве рассказали, что в настоящее время нет информации о причинах конфликта и пострадавших. Участники скрылись на легковой машине, уточнили в региональном МВД.
Известно, что инцидент произошел на улице Кутузовской. Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место, но ничего не обнаружили.
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после массовой драки мигрантов, произошедшей в пятницу вечером в Приморском районе Петербурга, задержаны шестеро подозреваемых. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире одного из домов по Вербной улице сотрудниками ГУ МВД России были задержаны шестеро приезжих из Средней Азии в возрасте от 20 до 33 лет. В основном все из них работают на стройке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.
По данным полиции, вечером 14 мая на пересечении улиц Репищева и Вербной в Петербурге произошла массовая драка мигрантов из Средней Азии, в результате которой для разбирательства в отделение органов внутренних дел доставили 45 человек. Тем же вечером в полицию обратился потерпевший 33-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Он сообщил, что его избили у автобусной остановки на Вербной улице.