МВД отмечает рост количества драк в России, в том числе массовых, с участием иностранцев, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые из них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. При этом во время драк создавалась угроза жизни и здоровью людей, применялась сила против сотрудников правоохранительных органов, блокировалось движение транспорта.

Задержанные иностранцы были арестованы на 15 суток, им будет запрещен въезд в Россию. Если они не покинут территорию страны самостоятельно, то будут выдворены. "Иностранные граждане, совершающие правонарушения и преступления, будут привлекаться к установленной законом ответственности", - подчеркнули в МВД.

Более сотни мигрантов, задержанных за массовую драку в столице, выдворят из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Москве.

В отношении 103 человек, участвовавших в конфликте у метро «Кузьминки», составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания в стране. По решению суда они будут выдворены из России. Кроме того, ряду мигрантов запретят въезд на территорию страны.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта, который привел к массовой драке, стал спор из-за девушек. Трое уроженцев Киргизии, работающих курьерами, увидели своих землячек в компании таджиков и сделали им замечание. В ответ спутники девушек набросились на курьеров с ножом. Пострадавших киргизов госпитализировали.

Информация об инциденте дошла до представителей диаспор, после чего в мессенджерах появились чаты, где граждане Киргизии предлагали отомстить за своих земляков.

В ночь с 12 на 13 июля около станции метро «Кузьминки» более ста мигрантов устроили массовую драку. Несколько человек получили ранения, в том числе ножевые.

В Москве полицейские начали массовую проверку мигрантов после драки в Кузьминках. Об этом во вторник, 20 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в рамках мероприятия «Мигрант» столичные правоохранительные органы ежедневно ставят на учет несколько мигрантов, в основном граждан Киргизии и Таджикистана. Мужчин привозят в отделы полиции, фотографируют, дактилоскопируют, помещают в базу и сверяют с участниками массовой драки в Кузьминках.