«Из штанов выскакивает»: в Сети возмутились комментарием Зеленского по статье Путина

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обещанный ответ президенту России Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинце в своем Телеграм-канале. В нем он назвал Киевскую Русь «матерью» украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее «родными детьми» и «наследниками».
При этом читатели портала «Рамблер» возмутились доводами украинского лидера, причем некоторые отметили, что «нации «украинец» - не существует».
«Нации украинец - не существует, в допетровские времена жителей пяти нынешних областей называли окраинцы...», - написал пользователь под ником «Т Т».
«"Он также добавил, что хотел бы обсудить отдельные ее положения при личной встрече"... Каждый раз, когда речь заходит о президенте России, Зеленский буквально из штанов выскакивает, так ему хочется личная встреча. Не будет вам, милейший, никакой личной встречи пока не выполните Минские соглашения в полном объеме, не уберете с земли Донбасса и Луганска ваших бандитов, затесавшихся в ряды армии и не будет мира на Украине», - отметил читатель, подписавшийся ником «Горский».
«Рассуждает об истории, «наследстве», забывая, что его потешная квази-страна существует всего-то ТРИДЦАТЬ лет и появилась лишь благодаря России, - категорично заявил «Сергей Краснодар».
Напомним, Зеленский в своем обращении отметил, что России не нужно претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси.
«Двоюродным племянникам и очень дальней родне не нужно посягать на ее наследство. И предпринимать попытки доказать свою причастность к истории многолетней давности и тысячи событий, находясь от мест, где они имели место, за множество километров», — заявил он.