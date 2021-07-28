«Из штанов выскакивает»: в Сети возмутились комментарием Зеленского по статье Путина

«"Он также добавил, что хотел бы обсудить отдельные ее положения при личной встрече"... Каждый раз, когда речь заходит о президенте России, Зеленский буквально из штанов выскакивает, так ему хочется личная встреча. Не будет вам, милейший, никакой личной встречи пока не выполните Минские соглашения в полном объеме, не уберете с земли Донбасса и Луганска ваших бандитов, затесавшихся в ряды армии и не будет мира на Украине», - отметил читатель, подписавшийся ником «Горский».