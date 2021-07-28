Через год в России появится новый лоукостер от S7

В России появится вторая бюджетная авиакомпания: S7 Group приняла решение о создании лоукостера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу совета директоров компании Татьяну Филеву.

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В S7 рассчитывают, что лоукостер начнет полеты к июлю 2022 года. Новая компания получит самолеты Airbus 320 neo на 186 кресел.

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Филева подчеркнула, что лоукостер станет отдельной компанией с собственной бизнес-моделью и маршрутной сетью, но общий акционер сохранится. Возглавит лоукостер Григорий Давыдов из S7 Airlines.

Летать новая компания будет между регионами РФ и странами СНГ. Сейчас S7 Group ведет переговоры с аэропортами, чтобы составить финальную маршрутную сеть. Среди возможных пунктов назначения Филева назвала Казань, Новосибирск и Челябинск.

Инвестиции в проект составят 2,5-3 миллиарда рублей (это полностью собственные средства S7). В компании рассчитывают, что он окупится за четыре года.

Филева добавила, что сертификат эксплуатанта для лоукостера будет восстанавливаться на базе «Глобуса» (в конце 2019-го эту авиакомпанию и перевозчик «Сибирь», летавших под единым брендом S7 Airlines, объединили), передает РИА Новости. Название новой компании в S7 не назвали.

Пока в России есть только один лоукостер - авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот».

Министр транспорта Виталий Савельев говорил о планах создать еще один лоукостер в средней полосе России не позднее 2022 года. Он объяснял, что новая компания позволит разгрузить московский авиаузел.

Аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова рассказывала «Ведомостям», что основной спрос сейчас именно на нижний ценовой сегмент - «это как раз ниша для лоукостера».

«Там есть большие возможности для развития бизнеса. И мы видим на примере «Победы», насколько перспективен может быть этот проект», - подчеркивала она.

По мнению Сахновой, лоукостеру S7 понадобится не меньше десяти самолетов для старта. Они обязательно должны быть новыми, чтобы не простаивать на техническом обслуживании.

Эксперты City.Travel отмечали, что лоукостеры почти ничего не зарабатывают на дешевых авиабилетах, а деньги им приносят платная регистрация в аэропорту, платные багаж и питание, выбор мест в салоне только за деньги, а также невозможность сдать билет.