В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В домах сотрудников ГИБДД в Ростовской области прошли обыски

Александр Котлеткин
1 час назад

Оперативники провели обыски в подразделениях и домах сотрудников ГИБДД Ростовской области, об этом сообщает РИА Новости.

Оперативники провели обыски в подразделениях и домах сотрудников ГИБДД Ростовской области, об этом сообщает РИА Новости.
1/5 Оперативники провели обыски в подразделениях и домах сотрудников ГИБДД Ростовской области, об этом сообщает РИА Новости.
Фото: Соцсети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Несколько Telegram-каналов опубликовали фотографии по итогам спецоперации.
2/5 Несколько Telegram-каналов опубликовали фотографии по итогам спецоперации.
Фото: Соцсети
На них есть картина с портретом бывшего начальника МРЭО Таганрога, несколько машин и частный дом с большим двором.
3/5 На них есть картина с портретом бывшего начальника МРЭО Таганрога, несколько машин и частный дом с большим двором.
Фото: Соцсети
Кроме того оперативники обнаружили несколько пачек с деньгами.
4/5 Кроме того оперативники обнаружили несколько пачек с деньгами.
Фото: Соцсети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Ранее областной СК сообщил о задержании сотрудника автошколы и еще одного жителя региона, которые, по версии следствия, в 2019 году передали взятку в 190 тысяч рублей сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения № 1 МРЭО ГИБДД в Таганроге.
5/5 Ранее областной СК сообщил о задержании сотрудника автошколы и еще одного жителя региона, которые, по версии следствия, в 2019 году передали взятку в 190 тысяч рублей сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения № 1 МРЭО ГИБДД в Таганроге.
Фото: Соцсети

Несколько Telegram-каналов опубликовали фотографии по итогам спецоперации. На них есть картина с портретом бывшего начальника МРЭО Таганрога, несколько машин и частный дом с большим двором. Кроме того оперативники обнаружили несколько пачек с деньгами.

Ранее областной СК сообщил о задержании сотрудника автошколы и еще одного жителя региона, которые, по версии следствия, в 2019 году передали взятку в 190 тысяч рублей сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения 1 МРЭО ГИБДД в Таганроге.

Общество,Фото,РИА Новости,Ростовская Область,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители