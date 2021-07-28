В домах сотрудников ГИБДД в Ростовской области прошли обыски

Оперативники провели обыски в подразделениях и домах сотрудников ГИБДД Ростовской области, об этом сообщает РИА Новости.

1/5 Оперативники провели обыски в подразделениях и домах сотрудников ГИБДД Ростовской области, об этом сообщает РИА Новости. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/5 Несколько Telegram-каналов опубликовали фотографии по итогам спецоперации. Фото: Соцсети 3/5 На них есть картина с портретом бывшего начальника МРЭО Таганрога, несколько машин и частный дом с большим двором. Фото: Соцсети 4/5 Кроме того оперативники обнаружили несколько пачек с деньгами. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/5 Ранее областной СК сообщил о задержании сотрудника автошколы и еще одного жителя региона, которые, по версии следствия, в 2019 году передали взятку в 190 тысяч рублей сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения № 1 МРЭО ГИБДД в Таганроге. Фото: Соцсети

Несколько Telegram-каналов опубликовали фотографии по итогам спецоперации. На них есть картина с портретом бывшего начальника МРЭО Таганрога, несколько машин и частный дом с большим двором. Кроме того оперативники обнаружили несколько пачек с деньгами.