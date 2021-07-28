В России предложили запустить в метро вагоны для женщин

Зампредседателя Общественный палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил обезопасить россиянок от домогательств в общественном транспорте и выделить им отдельные вагоны в метро. Предложение общественник направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву, пишет «Вечерняя Москва».

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В письме Петров отметил, что в мире давно существует практика разделения общественного транспорта на «общий» и «женский». В отдельных вагонах женщины могут быть уверены, что не столкнутся с домогательствами. Кроме того, в них комфортнее находится беременным и матерям с маленькими детьми.

Петров предложил провести эксперимент с женскими вагонами в метро, трамваях и других видах общественного транспорта.

В 2015 году с подобной инициативой уже выступали в Совфеде, но тогда предложение так и не реализовали. В 2020 году из-за распространения коронавируса активисты предлагали опробовать идею в Казани.