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В России предложили запустить в метро вагоны для женщин

Елена Прошина
1 час назад

Зампредседателя Общественный палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил обезопасить россиянок от домогательств в общественном транспорте и выделить им отдельные вагоны в метро. Предложение общественник направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву, пишет «Вечерняя Москва».

В России предложили запустить в метро вагоны для женщин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В письме Петров отметил, что в мире давно существует практика разделения общественного транспорта на «общий» и «женский». В отдельных вагонах женщины могут быть уверены, что не столкнутся с домогательствами. Кроме того, в них комфортнее находится беременным и матерям с маленькими детьми.

Петров предложил провести эксперимент с женскими вагонами в метро, трамваях и других видах общественного транспорта.

В 2015 году с подобной инициативой уже выступали в Совфеде, но тогда предложение так и не реализовали. В 2020 году из-за распространения коронавируса активисты предлагали опробовать идею в Казани.

По их мнению, это бы помогло снизить риск заражения коронавирусом, поскольку мужчины сидят с «широко раздвинутыми ногами», из-за чего женщинам приходится прижиматься друг к другу и нарушать необходимую социальную дистанцию.

Общество,Виталий Савельев,Владимир Петров,Совет Федерации,Ленинградская Область,Россия,
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