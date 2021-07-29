В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В России температура в августе будет выше нормы

Газета.Ruиещё 2
37 минут назад

Температура в августе по среднемесячным показателям будет несколько выше нормы, сообщает Общественное российское телевидение. Как рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, июль оказался на 3,5 – 4 градуса, а июнь – на 2 градуса. Возможны осадки, в первой половине августа будет западно-восточный перенос с Атлантики.

Россиянам предсказали температуру в августе выше нормы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Судя по той ситуации синоптической, которая сложилась, первая неделя августа будет однозначно достаточно благоприятной для жителей Москвы, Подмосковья", – пояснил Варакин.

Ливни с грозами ожидаются в Тамбовской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской и Владимирской областях. С юго-запада циклон будет смещаться на северо-восток и перейдет на юг Московской области.

Общество,Погода,Юрий Варакин,Росгидромет,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители