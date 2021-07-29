Россиянам предсказали температуру в августе выше нормы

Температура в августе по среднемесячным показателям будет несколько выше нормы, сообщает Общественное российское телевидение. Как рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, июль оказался на 3,5 – 4 градуса, а июнь – на 2 градуса. Возможны осадки, в первой половине августа будет западно-восточный перенос с Атлантики.