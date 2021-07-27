В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Минздрав начал прорабатывать новые меры для борьбы с курением

Вероника Полынина
35 минут назад

В Министерстве здравоохранения РФ прорабатывают новые меры по борьбе с табачной зависимостью. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Олег Салагай в своем телеграм-канале.

Минздрав выработает новые меры для борьбы с курением
Фото: ТАССТАСС

По словам Салагая, для снижения бремени никотиновой зависимости важно постоянно разрабатывать и принимать новые меры в дополнение к комплексному антитабачному закону, действующему в России с 2013 года.

Нарколог предупредил о смертельной опасности курения в жару

В этом году Минздрав выступает с предложением помещать табачные изделия в «стандартные по размеру и обезличенные упаковки, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения».

Также специалисты министерства предлагают запретить классифицировать табачные изделия по уровню токсичных веществ, чтобы «не вводить в заблуждение потребителей».

В качестве третьей меры предлагается запретить использовать в никотинсодержащих изделиях ароматизаторы, красители и добавки, которые усиливают зависимость от никотина.

Олег Салагай также рассказал, что Всемирная организация здравоохранения выпустила новый доклад о глобальной табачной эпидемии, главной темой которого стали электронные сигареты.

По данным ВОЗ, продажа электронных сигарет запрещена в 32 странах. Еще в 79 странах действуют ограничительные меры: запрет на курение электронных сигарет в общественных местах, запрет на рекламу, спонсорство, а также требования о размещении предупреждений на упаковке.

Общество,Олег Салагай,Минздрав РФ,ВОЗ,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители