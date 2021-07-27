Минздрав выработает новые меры для борьбы с курением

В Министерстве здравоохранения РФ прорабатывают новые меры по борьбе с табачной зависимостью. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Олег Салагай в своем телеграм-канале.

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По словам Салагая, для снижения бремени никотиновой зависимости важно постоянно разрабатывать и принимать новые меры в дополнение к комплексному антитабачному закону, действующему в России с 2013 года.

В этом году Минздрав выступает с предложением помещать табачные изделия в «стандартные по размеру и обезличенные упаковки, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения».

Также специалисты министерства предлагают запретить классифицировать табачные изделия по уровню токсичных веществ, чтобы «не вводить в заблуждение потребителей».

В качестве третьей меры предлагается запретить использовать в никотинсодержащих изделиях ароматизаторы, красители и добавки, которые усиливают зависимость от никотина.

Олег Салагай также рассказал, что Всемирная организация здравоохранения выпустила новый доклад о глобальной табачной эпидемии, главной темой которого стали электронные сигареты.