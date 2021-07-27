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В РПЦ оценили влияние вакцинации на бессмертную душу

Lenta.ru
19 минут назад

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда оценил влияние вакцинации против коронавируса на бессмертную душу верующих. Его слова приводит РИА Новости.

В РПЦ озвучили позицию по вакцинации
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что следует отличать религию от мотивации человека.

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«Человек может считать, что он не прививается по религиозным убеждениям, потому что он где-то услышал, что это может повлиять чуть ли не на его бессмертную душу. Не может присутствие или отсутствие вакцины повлиять на его душу, иначе очень легко было бы влиять на душу тогда с помощью вакцин», — добавил Легойда.

Глава Синодального отдела отметил, что Церковь никогда не выступала против прививок, и поиск неких основанных на вере причин для отказа от вакцинации — «специфическая трактовка религиозности». Он напомнил, что только при помощи вакцин можно остановить распространение пандемии коронавируса.

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) добавил, что подобный настрой во многом связан с человеческими ошибками и подчеркнул, что здесь нет глубокой подоплеки, все основано на обычных недоразумениях.

«Просто почему-то по каким-то социально значимым, "модным" поводам, вдруг у людей возникает мнение: как же так, это же верующий человек, и он думает, что нельзя прививку делать — наверное, здесь есть какая-то глубокая подоплека?», — сказал он.

Легойда и Маркиш заключили, что церковь не настаивает на административных мерах для вакцинации населения, и подчеркнули, что решение должно приниматься каждым добровольно.

Ранее наместник Соловецкого Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря, викарий (заместитель) патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Порфирий заявил, что вакцина от коронавируса способная изменить геном человека, тем самым повредив в нем Божий образ. По его словам, христиане могут сами решать, делать ли им прививку от COVID-19. Однако, как отметил епископ, им стоит руководствоваться тем, что вакцина является «генно-инженерным продуктом», содержащим белки матричных РНК и ДНК.

Общество,Владимир Легойда,РПЦ,РИА Новости,
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