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Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник

Деловая газета "Взгляд"
9 минут назад

От коронавируса в возрасте 76 лет умер актер театра МОСТ Юрий Огульник, он прослужил в театре более 40 лет, сообщил художественный руководитель театра Евгений Славутин.

Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник
Фото: teatrmost.ruteatrmost.ru

«Юрия Огульника не стало. Это произошло сегодня ночью. Он лежал в больнице с ковидом», – приводит его слова ТАСС.

По словам худрука, информация о дате и месте прощания и похорон будет известна позднее.

Огульник родился 25 марта 1945 года. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова в 1967 году по специальности «математика». В 1982 году поступил в студию Студенческого театра университета, а затем продолжил работу в театре МОСТ. Сыграл более 60 ролей, был задействован в спектаклях «Счастливый неудачник», «Книга судеб», «Как важно быть серьезным», «Сирано», «Непобедимая Армада».

Ранее советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в возрасте 70 лет.

Общество,Юрий Огульник,Петр Мамонов,Евгений Славутин,МГУ,ИТАР-ТАСС,
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