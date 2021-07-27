От коронавируса в возрасте 76 лет умер актер театра МОСТ Юрий Огульник, он прослужил в театре более 40 лет, сообщил художественный руководитель театра Евгений Славутин.

Фото: teatrmost.ru teatrmost.ru

«Юрия Огульника не стало. Это произошло сегодня ночью. Он лежал в больнице с ковидом», – приводит его слова ТАСС.

По словам худрука, информация о дате и месте прощания и похорон будет известна позднее.

Огульник родился 25 марта 1945 года. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова в 1967 году по специальности «математика». В 1982 году поступил в студию Студенческого театра университета, а затем продолжил работу в театре МОСТ. Сыграл более 60 ролей, был задействован в спектаклях «Счастливый неудачник», «Книга судеб», «Как важно быть серьезным», «Сирано», «Непобедимая Армада».