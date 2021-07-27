Специалисты объяснили опасность QR-кодов

Эксперты предупредили об опасности QR-кодов с меню в ресторанах. Как пишет «Газета.ру», такие QR-коды собирают личную информацию о клиентах: данные о заказе, телефон, электронные письма, чтобы впоследствии использовать их для проведения маркетинговых акций.

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Эксперты по кибербезопасности предупреждают: внедрение QR-кодов в ресторанах ставит под угрозу права посетителей на конфиденциальность.

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«В QR-код можно запрограммировать все, что угодно — от сбора данных текущего местоположения до разрешения осуществить звонок или даже платежную транзакцию», - говорит специалист ESET Амер Овайда.

Он отмечает, что при считывании QR-кода переход по ссылке в большинстве случаев происходит автоматически, без запроса на дополнительные действия. Есть сканеры, которые расшифровывают все действия, зашитые в QR-код, и пользователь может выбрать, на какие процессы дать согласие. Однако большинство сканеров с расширенными функциями – платные.

«Самая критичная уязвимость такой технологии — это так называемая MITM-атака, в ходе которой происходит компрометация QR-кода. Как следствие, пользователь вместо получения меню ресторана переходит или скачивает вредоносный ресурс со всеми дальнейшими последствиями», - рассказал руководитель отдела анализа данных и машинного обучения CrossTech Solutions Group Роман Титов.

Чтобы защитить свои персональные данные, эксперт посоветовал внимательно читать чек-боксы о согласии на использование данных, прежде чем поставить там галочки.

ИБ-евангелист компании Avast Луис Корронс обращает внимание на проблему хранения ресторанами полученных данных. По его словам, вероятность взлома или утечки базы крайне велика, поэтому делиться личными данными нежелательно.