Минпромторг предложил ввести новый праздник

Минпромторг предложил учредить в России День качества. Его предполагается отмечать во второй четверг ноября вместе с мировым сообществом. Проект соответствующего указа президента РФ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Фото: ТАСС ТАСС

«В целях поддержки и развития деятельности, направленной на повышение качества продукции и услуг, постановляю установить День качества и отмечать его во второй четверг ноября», - говорится в тексте указа.

С инициативой праздновать в России День качества выступило Роскачество. В марте идея была одобрена на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По мнению авторов инициативы, учреждение в России Дня качества «будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, стимулированию отечественных предприятий и организаций совершенствовать выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги, с учетом современных мировых тенденций, а также являться важным информационным поводом для формирования идеологии качества среди органов госвласти, предприятий и общественности».

С 1989 года Всемирный день качества отмечают более чем в 80 странах мира. Праздник был учрежден Европейской, Американской и Японской организациями качества при поддержке ООН. В День качества компании по всему миру принимают участие в различных мероприятиях, таких как бизнес-семинары, презентации, проводят для сотрудников викторины и конкурсы, отмечают победителей.

Активности обычно организуются специалистами по качеству и предназначены для того, чтобы распространять идеи о важной роли качества в трудовых коллективах, системе управления предприятий, а также среди потребительской аудитории.