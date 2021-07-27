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В России может появиться новый праздник

News.ru
28 минут назад

В Минпромторге предложили учредить новый праздник — День качества. В ведомстве подготовили проект соответствующего указа президента России. Документ размещён на официальном сайте проектов нормативных актов.

Минпромторг предложил ввести новый праздник
Фото: ТАССТАСС

Инициатива направлена на поддержку и развитие деятельности по повышению качества продукции и услуг. Новый праздник предлагают отмечать во второй четверг ноября.

Ранее сообщалось, что глава Всемирного союза староверов Леонид Севостьянов призвал сделать государственный праздником день отмены крепостного права — 3 марта. Поводом для этой инициативы послужило учреждение в США Дня освобождения от рабства.

Звезда телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова выступила с предложением утвердить Всероссийский день знакомств, чтобы помочь молодёжи в создании семей. По её мнению, праздник можно отмечать в день летнего солнцестояния (7 июля), известный как день Ивана Купалы.

Общество,Роза Сябитова,Минпромторг,Россия,
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