Минпромторг предложил ввести новый праздник

В Минпромторге предложили учредить новый праздник — День качества. В ведомстве подготовили проект соответствующего указа президента России. Документ размещён на официальном сайте проектов нормативных актов.

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Инициатива направлена на поддержку и развитие деятельности по повышению качества продукции и услуг. Новый праздник предлагают отмечать во второй четверг ноября.

Ранее сообщалось, что глава Всемирного союза староверов Леонид Севостьянов призвал сделать государственный праздником день отмены крепостного права — 3 марта. Поводом для этой инициативы послужило учреждение в США Дня освобождения от рабства.