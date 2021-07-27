Россияне поделились мнением о том, кто такой пиарщик

Согласно опросу, для большинства – это коммуникабельный специалист со стратегическим мышлением, который отвечает за имидж даже на заводах и получает около 100 тысяч рублей.

28 июля в России отмечается День PR-специалиста. Но знают ли россияне, кто такой PR-специалист, где на него учиться и сколько он получает? Медиахолдинг Rambler&Co провел на своих площадках опрос читателей, чтобы это выяснить.

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Для каждого пятого пиарщик – неведомый специалист, они не смогли ответить на вопрос, чем конкретно занимаются такие люди. Зато более половины опрошенных россиян (53%) уверены, что PR-менеджер – это тот, кто отвечает за имидж и репутацию компании или отдельной персоны. Для остальных это человек, который: превращает негатив в позитив (8%), мастерски пишет пресс-релизы (7%), общается с людьми 24/7 и не поднимает взгляд от телефона (4%), может организовать любое мероприятие (3%), бесплатно размещает рекламу (2%), знает всё и всех (2%) и делает людей счастливыми (1%).

Большинство респондентов (62%) знают, что PR-менеджеры сейчас работают везде, даже на заводах. Примерно четверть опрошенных россиян (26%) уверены, что пиарщики трудятся исключительно в специализированных агентствах, 10% – только в крупных компаниях, 2% – только в малом и среднем бизнесе.

Среди важнейших способностей и качеств для пиарщиков россияне особо выделили стратегическое мышление и коммуникабельность (по 15%), умение быстро анализировать информацию (11%). Многозадачность, дипломатичность и владение грамотным русским языком отметили по 10% респондентов, чуть менее важными россияне признали налаженные связи (9%), стрессоустойчивость (8%), оперативность (7%) и эмпатия (5%).

Сколько должен получать коммуникабельный специалист со стратегическим мышлением, который отвечает за имидж даже на заводах? Большинство респондентов (38%) предположили, что не более 100 тысяч рублей. Почти треть (31%) платили бы PR-менеджеру от 100 до 200 тысяч, 9% – от 200 до 300 тысяч, и самые щедрые 22% россиян оценивают работу пиарщиков от 300 тысяч в месяц и выше.

Почти треть опрошенных россиян (31%) уверены, что для карьеры в PR важно профильное образование. При этом большинство респондентов (41%) считают, что для успешной работы в сфере важен не диплом, а личностные качества человека. 17% даже не предполагают, что специалистов по связям с общественностью готовят в вузах, а 11% высказались, что в пиарщики берут выпускников любых факультетов.

Большинство респондентов (45%) убеждены, что PR-специалисты чаще всего для мониторинга отрасли используют группы и паблики в социальных сетях, почти четверть (24%), что они узнают о новостях во время нетворкинга. Все остальные отметили популярность среди пиарщиков Telegram-каналов. В топ-5 самых востребованных из них вошли «Беспощадный пиарщик» (32%), «Русский маркетинг» (29%), «Медиатехнолог» (19%), «Хуже Геббельса» (11%) и «Медиасрачи 3.0» (9%).