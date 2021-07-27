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Песков: справиться с COVID-19 не удается из-за низких темпов вакцинации

Алиса Селезнёва
1 час назад

Недостаточно высокие темпы вакцинации пока не дают коренным образом переломить ситуацию с распространением COVID-19 в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков: справиться с COVID-19 не удается из-за низких темпов вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В России с 18 января проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна.

Песков констатировал, что пока в России не удается достигнуть нужного процента вакцинированного населения, чтобы обуздать коронавирус.

«Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы не можем пока справиться коренным образом с распространением инфекции», - рассказал официальный представитель Кремля.

Ранее главврач 52-й больницы Марьяна Лысенко заявила, что для защиты от COVID-19 необходимо привить 80% населения, поскольку контагиозность вируса с появлением новых штаммов выросла в четыре раза. По ее словам, время приоритетной вакцинации групп риска уже упущено, сейчас речь должна идти о вакцинации всех и каждого.

При этом, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, у почти у 90% заразившихся коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм «дельта», который гораздо агрессивнее и быстрее распространяется. Мэр подчеркнул, что для противостояния новому штамму уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем требовалось для борьбы с «уханьским» вариантом.

Общество,Марьяна Лысенко,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,РИА Новости,Россия,
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