Мужчина запечатлел на камеру закрытый пляж и прейскурант услуг, которые предоставляют любителям солнечных и морских процедур. По его словам, стоимость посещения этой зоны отдыха составляет 7000 рублей в день. А спасение на воде утопающему обойдется в 800 рублей.

В этом году посещающие Сочи россияне не раз уже высказывались о баснословных ценах в магазинах и ресторанах курортного города. Так, за блюдо из кальмара в кафе на набережной турист заплатит 9000 рублей, а аренда шезлонга может обойтись ему в 5000 рублей за день.