На одном из платных пляжей Сочи спасение утопающего оценили в 800 рублей, именно такую цену указали его владельцы. Снятое туристом видео появилось в Сети.
Мужчина запечатлел на камеру закрытый пляж и прейскурант услуг, которые предоставляют любителям солнечных и морских процедур. По его словам, стоимость посещения этой зоны отдыха составляет 7000 рублей в день. А спасение на воде утопающему обойдется в 800 рублей.
В этом году посещающие Сочи россияне не раз уже высказывались о баснословных ценах в магазинах и ресторанах курортного города. Так, за блюдо из кальмара в кафе на набережной турист заплатит 9000 рублей, а аренда шезлонга может обойтись ему в 5000 рублей за день.