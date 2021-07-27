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Расценки на спасение утопающих в Сочи запечатлели на видео

Алевтина Жаркова
41 минуту назад

На одном из платных пляжей Сочи спасение утопающего оценили в 800 рублей, именно такую цену указали его владельцы. Снятое туристом видео появилось в Сети.

Мужчина запечатлел на камеру закрытый пляж и прейскурант услуг, которые предоставляют любителям солнечных и морских процедур. По его словам, стоимость посещения этой зоны отдыха составляет 7000 рублей в день. А спасение на воде утопающему обойдется в 800 рублей.

В этом году посещающие Сочи россияне не раз уже высказывались о баснословных ценах в магазинах и ресторанах курортного города. Так, за блюдо из кальмара в кафе на набережной турист заплатит 9000 рублей, а аренда шезлонга может обойтись ему в 5000 рублей за день.

Общество,Видео,Сочи,
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