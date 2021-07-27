Пока вы спали: Белоруссия выставила счет Германии

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Белоруссия выставила счет Германии

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Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед оценил сумму материального ущерба, нанесенного стране в результате Великой Отечественной войны, в $500 млрд в нынешних ценах. К такому выводу ведомство пришло после изучения всех архивных материалов, в том числе Нюрнбергского процесса, пишет «Белта».

В свою очередь президент страны Александр Лукашенко подчеркнул, что «весь мир должен знать правду», особенно в ситуации «гибридной войны», которую сейчас «развязали» против Белоруссии.

«Роскосмос» начали использовать в мошеннических схемах

Мошенники создают сайты, на которых предлагается инвестировать в российскую космическую отрасль. В схеме обмана используется госкорпорация «Роскосмос», вложения в которую якобы принесут большую прибыль. Об этом со ссылкой на InfoSecurity a Softline Company пишут «Известия».

Эксперты пояснили изданию, что новая схема мошенничества появилась в связи с активным ростом рынка торговли ценными бумагами, популярностью IPO, а также широким резонансом вокруг полетов Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона.

Бензин подешевел после угрозы Минэнерго

Оптовые цены на топливо на бирже СПбМТСБ снизились на 0,5 – 1% после угрозы главы Минэнерго Николая Шульгинова «запустить процесс» ограничения экспорта бензина, если его стоимость для внутреннего рынка останется высокой. Об этом пишет «Коммерсант».

При этом, по мнению экспертов, текущего снижения биржевой стоимости топлива недостаточно для того, чтобы АЗС перестали нести убытки. Для улучшения ситуации необходимо, чтобы оптовые цены на Аи-92 упали хотя бы на 6,5%, примерно до 54 тыс. руб. за тонну.

Red Wings хочет создать лоукостер

Компания Red Wings планирует создать лоукостер, который будет заниматься низкобюджетными перевозками в регионах. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, Red Wings уже направила письма в администрации Челябинской, Свердловской областей и Пермского края с просьбой поддержать заявку на субсидирование новых рейсов в рамках правительственного постановления 1242.

Проект Су-57 поставил авиапром в рискованное положение

Ставший главной сенсацией авиасалона МАКС легкий тактический самолет Су-57 Checkmate оценивается в 25-30 млн долларов и разработчики рассчитывают продать до 300 таких машин, пишет «Взгляд».