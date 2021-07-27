Украинский спортсмен удивлен развитием Крыма

"Нам обещали в прогнозах, что Севастополь резко уменьшится, все начнут бежать. Ну а как сейчас уже видится, наоборот, население увеличивается. За семь лет можно оценить — вот, Киев сравнить и Севастополь. С Украиной сравнивать как-то не получается" — приводит слова спортсмена "Московский комсомолец", приводя слова из его блога на YouTube.