Родители стали нанимать "перелетных нянь" для турпоездок

У родителей набирает популярность услуга "перелетная няня", рассказала "РГ" президент ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Натали Линькова. Состоятельные семьи стали приглашать работников в Европу и ОАЭ, при этом предлагая полный пансион и хорошую зарплату.

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Если семья берет няню в отпуск на российский или зарубежный курорт, то оплачивает за работника перелет, проживание, еду и прочий "туристический" соцпакет, говорится в материалах компании "Помогатель.ру". В частности, на работодателя ложится оплата визы и других сопутствующих сервисов. При этом хорошим тоном считается выдать работнику определенную сумму на сувениры и другие расходы в свободное время. Оно у "перелетных нянь" обязательно есть, продолжает Натали Линькова.

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"Чаще всего это один выходной, когда работник может отдохнуть или побыть наедине с собой", - отмечает глава ассоциации.

Нянь за рубеж стали приглашать даже в том случае, если при отеле есть собственный персонал по присмотру за детьми, говорят эксперты "Помогателя.ру". Родители не всегда доверяют новым людям и стараются подобрать проверенного помощника даже в дорогих гостиницах. Стремление это настолько велико, что состоятельные семьи не против оплатить не только пансион и саму работу, но и "плюшки". Нередко няням за счет родителей давали посещать языковые курсы, SPA-центры, театры и выставки.

"Буквально на той неделе одна наша мама выразила готовность оплачивать няне тренера по теннису, потому что ее дети очень любят этот вид спорта", - сообщили в компании "Бабушка на час".

"Перелетные няни" нужны не только на отпуск. Пандемия открыла для многих семей возможность работать удаленно. Соответственно, зажиточные россияне получили реальный шанс переехать за границу в собственную ранее приобретенную недвижимость на более-менее осязаемый срок: от месяца до двух лет. Например, недавно одна из семей "выписала" няню на долгий срок в Дубай. "Один из главных критериев работодателей - у няни не должно быть никаких обязательств в России, - говорит Натали Линькова. - При этом возраст особенного значения не имеет"..