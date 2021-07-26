Девятилетняя москвичка успешно сдала экзамены в МГУ

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова успешно сдала экзамены в МГУ, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на отца девочки Евгения Теплякова.

Фото: reestrrekordov reestrrekordov

Алиса сдала дополнительное вступительное испытание (ДВИ) на психологический факультет МГУ на 48 баллов. Ее отец отметил, что четверть абитуриентов сдали экзамен хуже, чем Алиса, а еще четверть – «примерно, как Алиса».

Пока не известно, хватит ли девочке вступительных баллов для зачисления на бюджет. Евгений Тепляков готов оплачивать учебу дочери по контракту.

«Мы получили право зачислиться - мы зачислимся. Стоимость обучения общеизвестна, не на бюджет, так на контракт», - заявил он.

Евгений отметил, что специальность, которую выберет Алиса, не важна, поскольку студенты МГУ имеют право посещать любые занятия любого факультета и сдавать экзамены по ним.

Конкурсные списки на факультет психологии появятся 27 июля, зачисление пройдет 17 августа.

В возрасте 8 лет Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат об окончании средней школы. Ранее Алиса уже была зарегистрирована как самая юная третьеклассница, самая юная выпускница 9 класса и как самая юная девочка, освоившая программу 11 класса.