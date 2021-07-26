В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Девятилетняя москвичка успешно сдала экзамены в МГУ

Вероника Полынина
32 минуты назад

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова успешно сдала экзамены в МГУ, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на отца девочки Евгения Теплякова.

Девятилетняя москвичка успешно сдала экзамены в МГУ
Фото: reestrrekordovreestrrekordov

Алиса сдала дополнительное вступительное испытание (ДВИ) на психологический факультет МГУ на 48 баллов. Ее отец отметил, что четверть абитуриентов сдали экзамен хуже, чем Алиса, а еще четверть – «примерно, как Алиса».

Скандал вокруг ЕГЭ: Решение нестандартного задания «слили» в Сеть

Пока не известно, хватит ли девочке вступительных баллов для зачисления на бюджет. Евгений Тепляков готов оплачивать учебу дочери по контракту.

«Мы получили право зачислиться - мы зачислимся. Стоимость обучения общеизвестна, не на бюджет, так на контракт», - заявил он.

Евгений отметил, что специальность, которую выберет Алиса, не важна, поскольку студенты МГУ имеют право посещать любые занятия любого факультета и сдавать экзамены по ним.

Конкурсные списки на факультет психологии появятся 27 июля, зачисление пройдет 17 августа.

В возрасте 8 лет Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат об окончании средней школы. Ранее Алиса уже была зарегистрирована как самая юная третьеклассница, самая юная выпускница 9 класса и как самая юная девочка, освоившая программу 11 класса.

В семье Тепляковых семеро детей. Все дети находятся на домашнем обучении. Сестра Алисы Лейя в возрасте 4,5 лет стала самой юной школьницей в России. Их брат Хеймдалль в 7 лет сдал ОГЭ и получил аттестат за 9-й класс.

Общество,Евгений Тепляков,МГУ,Комсомольская правда,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители