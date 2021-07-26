Девятилетняя москвичка успешно сдала экзамены в МГУ

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова успешно сдала экзамены в МГУ, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на отца девочки Евгения Теплякова.
Алиса сдала дополнительное вступительное испытание (ДВИ) на психологический факультет МГУ на 48 баллов. Ее отец отметил, что четверть абитуриентов сдали экзамен хуже, чем Алиса, а еще четверть – «примерно, как Алиса».
Пока не известно, хватит ли девочке вступительных баллов для зачисления на бюджет. Евгений Тепляков готов оплачивать учебу дочери по контракту.
«Мы получили право зачислиться - мы зачислимся. Стоимость обучения общеизвестна, не на бюджет, так на контракт», - заявил он.
Евгений отметил, что специальность, которую выберет Алиса, не важна, поскольку студенты МГУ имеют право посещать любые занятия любого факультета и сдавать экзамены по ним.
Конкурсные списки на факультет психологии появятся 27 июля, зачисление пройдет 17 августа.
В возрасте 8 лет Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат об окончании средней школы. Ранее Алиса уже была зарегистрирована как самая юная третьеклассница, самая юная выпускница 9 класса и как самая юная девочка, освоившая программу 11 класса.
В семье Тепляковых семеро детей. Все дети находятся на домашнем обучении. Сестра Алисы Лейя в возрасте 4,5 лет стала самой юной школьницей в России. Их брат Хеймдалль в 7 лет сдал ОГЭ и получил аттестат за 9-й класс.