Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен

Сайт с текстами песен Genius.com оказался недоступен в России по требованию Роскомнадзора . Внимание на это обратили поклонники на фан-странице сервиса «ВКонтакте».

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», – сообщается при попытке зайти на сайт.

По информации проекта «Роскомсвобода», 26 июня Роскомнадзор заблокировал сразу несколько страниц Genius.com с текстами песен, которые были признаны экстремистскими или содержащими призывы к самоубийству. В списке исполнителей, аннотации к отдельным песням которых стали недоступны, оказались Pharaoh, LSP, Face и другие.