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Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен

РИА "ФедералПресс"
1 час назад

Сайт с текстами песен Genius.com оказался недоступен в России по требованию Роскомнадзора. Внимание на это обратили поклонники на фан-странице сервиса «ВКонтакте».

Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен
Фото: pxhere.compxhere.com

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», – сообщается при попытке зайти на сайт.

По информации проекта «Роскомсвобода», 26 июня Роскомнадзор заблокировал сразу несколько страниц Genius.com с текстами песен, которые были признаны экстремистскими или содержащими призывы к самоубийству. В списке исполнителей, аннотации к отдельным песням которых стали недоступны, оказались Pharaoh, LSP, Face и другие.

Общество,Роскомнадзор,Россия,
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