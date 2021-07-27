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Пашаев рассказал о серьезной болезни Ефремова

Газета.Ruиещё 1
14 минут назад

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев уже не работает с артистом, однако осведомлен о его проблемах со здоровьем. В беседе с изданием News.ru он заявил, что у Ефремова есть наследственные проблемы со здоровьем.

"У него от этого отец умер": Пашаев о серьезной болезни Ефремова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У Михаила очень серьезные проблемы с легкими. У него от этого отец умер", — сказал Пашаев.

Кроме того, он считает, что шансы на досрочное освобождение по состоянию здоровья у Ефремова минимальны.

"Тот диагноз, что у Ефремова, не входит в составленный Минздравом список болезней, при которых возможно освобождение. Сейчас практически все болезни лечат в больницах УФСИН", — заключил он.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии врезался в автофургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Мужчину госпитализировали, а на следующий день он умер от полученных травм. После резонансных судебных тяжб Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ранее актер Иван Охлобыстин объяснил, почему Ефремов в колонии отказался от клубной должности.

Общество,Досрочное освобождение,Эльман Пашаев,Сергей Захаров,Иван Охлобыстин,Михаил Ефремов,Минздрав РФ,ФСИН,
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