"У него от этого отец умер": Пашаев о серьезной болезни Ефремова

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев уже не работает с артистом, однако осведомлен о его проблемах со здоровьем. В беседе с изданием News.ru он заявил, что у Ефремова есть наследственные проблемы со здоровьем.

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"У Михаила очень серьезные проблемы с легкими. У него от этого отец умер", — сказал Пашаев.

Кроме того, он считает, что шансы на досрочное освобождение по состоянию здоровья у Ефремова минимальны.

"Тот диагноз, что у Ефремова, не входит в составленный Минздравом список болезней, при которых возможно освобождение. Сейчас практически все болезни лечат в больницах УФСИН", — заключил он.