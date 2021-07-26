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В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса

Мария Иванова
1 час назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль все еще принимает дополнительные меры предосторожности при организации встреч Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса
Фото: ТАССТАСС

По словам Пескова, в период пандемии на прием к Путину можно попасть либо после карантина, либо после «очень тщательного тестирования».

«В процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то из собеседников президента мог недавно перенести болезнь, и так далее и тому подобное», - объяснил он.

Песков отметил, что от этих обстоятельств зависит продолжительность карантина. Он подчеркнул, что такие меры нужны, так как ситуация с коронавирусом «далека от полной нормализации».

Однако меры предосторожности не мешают главе государства «интенсифицировать свой рабочий график», посещать разные регионы и проводить встречи, заключил Песков.

Во время «Прямой линии» Путин сообщил, что привился «Спутником V». Через 20 дней после второго укола у президента взяли кровь, анализы показали высокий уровень защиты от коронавируса.

Когда Путину делали прививку, в гражданском обороте были «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». Он назвал оба препарата хорошими и подчеркнул, что мог привиться любым из них.

«Как ни покажется странным, особенно я с врачами даже не советовался. Смотрел, кто из знакомых что делает. < > Как мне показалось, «ЭпиВакКорона» действует поменьше по времени, хотя у нее есть свои преимущества: после нее вообще никаких побочных явлений, в том числе даже подъема температуры», - объяснил Путин.

По словам президента, он руководствовался тем, что должен оставаться защищенным как можно дольше.

Путин подчеркивал, что избежать очередного карантина в стране удастся только благодаря вакцинации.

Общество,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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