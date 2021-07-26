Эксперт объяснил, какие загранпаспорта в России будут изымать

Правительственная комиссия одобрила законопроект МВД, предлагающий обязать россиян менять загранпаспорт через полгода после смены имени, фамилии или пола. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева.

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Эксперт рассказал, что загранпаспорт человека, сменившего имя, фамилию, дату рождения или пол, планируют изымать. В документе указано, что паспорт будут признавать недействительным через шесть месяцев после смены личных данных.

Также загранпаспорт будет считаться недействительным, если его оформили по недостоверным документом или его владелец вышел из российского гражданства.

Кроме того, законопроект МВД разрешает приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж.

Изъятые паспорта планируют передавать в выдавший их орган. После исполнения своих обязательств должник сможет получить паспорт в миграционной службе.

Адвокат Артем Грицюк заявил РБК, что законопроект идет вразрез с действующими нормами Конституции.

«Его надо подкреплять чем-то еще, он самостоятельно жить не сможет. Я пока не видел процедуру изъятия. Я думаю, технически сама процедура изъятия ляжет на бюджет и на нагруженных судебных приставов», - заявил он.