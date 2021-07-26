«Возникнут такие монстры»: вирусологи предупредили о дальнейшее трансформации SARS-Cov-2

Вирус SARS-Cov-2, вызвавший пандемию, пока «притирается» к человеческому организму, однако со временем может стать еще опаснее. Об этом со ссылкой на вирусологов пишет «Лайф».

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заразившихся коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм «дельта», который гораздо агрессивнее и быстрее распространяется. Мэр отметил, что для противостояния новому штамму уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем требовалось для борьбы с «уханьским» вариантом.

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По словам главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга, большая заразность штамма «дельта» и сложное течение вызванного им заболевания объясняются тем, что вирус не разрушает клетки.

«По всей видимости, он переходит из одной клетки в другую, делает дырку в мембране ( ) Тем самым он защищен от антител клеточной мембраной. То есть образуются громадные клетки под названием синцитий. Из-за этого инфекционный процесс в каждом зараженном укорачивается, и врачи просто не успевают, и иммунная система тоже не успевает защитить своего хозяина за те четыре-пять дней, которые вирус нам отводит», - пояснил он.

При этом главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков выразил уверенность, что мутации коронавируса будут активно продолжаться, так как он «обживается» в человеческом организме.

«Идет притирание к синтетическому аппарату организма человека. Потом коронавирус достигнет какого-то пика. Когда — трудно предсказать. Может быть, через два или три года. Возникнут такие монстры, которые будут постепенно, понемногу утрачивать свою вирулентность», - предположил Чумаков.

Специалисты отметили, что пока неизвестно, как именно будет мутировать вирус и какие новые способности может приобрести. При этом есть только один способ остановить эволюцию SARS-Cov-2 – образование достаточной иммунной прослойки благодаря вакцинации.

«Если будет иммунная прослойка, которая будет достаточно значимой, то эта инфекция просто затухнет», - считает Петр Чумаков.

В России с 18 января проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.