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Вирусолог оценил данные о когнитивных нарушениях после COVID-19

Мария Иванова
53 минуты назад

Вирусолог Михаил Щелканов считает, что данные британских ученых о снижении когнитивных способностей у переболевших COVID-19 вряд ли подтвердятся. Об этом сообщает НСН.

В авторитетном медицинском журнале The Lancet ранее опубликовали результаты исследования, посвященного когнитивным нарушениям после коронавируса.

Исследование провели сотрудники UK Dementia Research Institute, занимающегося проблемами деменции, и Чикагского университета. Ученые исследовали когнитивную деятельность 81 337 человек: с января по декабрь 2020 года эти люди проходили тесты на интеллект в рамках программы Great British Intelligence Test, а также отвечали на вопросы, болели ли они COVID-19 и как именно (с симптомами или без).

Участники, вылечившиеся от коронавируса, продемонстрировали «значительный когнитивный дефицит» по сравнению с контрольной группой. Наиболее заметные нарушения ученые заметили у тех, кто попадал в больницу. У людей, побывавших на ИВЛ из-за коронавируса, сводный балл в тесте упал на уровень, примерно соответствующий семи баллам в тестах IQ.

Исследователи подчеркнули, что во время анализа данных учитывали пол, возраст людей, а также разницу в уровнях образования и дохода.

«То, что публикует The Lancet, – довольно смелое заявление и думаю, что оно все-таки не подтвердится. У меня таких данных нет», - так прокомментировал эту работу Щелканов.

Он добавил, что ни одно заболевание не проходит бесследно, тем более острое респираторное, ведь это системная болезнь.

«Мы об этом всегда напоминали, когда говорили и про грипп, и про другие эпидемические коронавирусы, которые были известны до SARS-CoV-2», - подчеркнул он.

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов заявил, что когнитивные нарушения появляются после многих инфекций, особенно поражающих мозг.

«Это болезни, которые вызывают энцефалиты, менингиты и так далее. Это явление не характерно только исключительно для коронавируса. Я не думаю, что надо из-за этого [статьи в The Lancet - прим.ред.] мчаться в панике и делать что-то немыслимое», - заявил Нетесов.

Он посоветовал быстрее вакцинироваться, так как прививки серьезно снижают последствия заболевания.

Общество,Видео,Сергей Нетесов,
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