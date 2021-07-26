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Венгрия будет впускать привитых российских туристов

RT на русскомиещё 7
1 час назад

Власти Венгрии с 27 июля разрешат российским туристам с прививкой от коронавируса свободно въезжать в страну.

Венгрия будет впускать привитых российских туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Со вторника российские туристы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут въехать в Венгрию», — приводит издание Portfolio слова главы МИД страны Петера Сийярто.

Он отметил, что Россия и Венгрия возобновили авиасообщение на принципах взаимности.

«Несколько недель назад Россия возобновила выдачу деловых и туристических виз венграм. Для посещения страны им нужен ПЦР-тест. Мы, в свою очередь, разрешаем посещение Венгрии при условии, что туристы будут полностью вакцинированы от коронавируса», — отметил он.

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила использование вакцины «Спутник V».

Ранее сообщалось, что с 24 июля выросло число регулярных рейсов из России в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

Общество,Петер Сийярто,МИД,ЕС,Венгрия,
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