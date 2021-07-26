Венгрия будет впускать привитых российских туристов

«Несколько недель назад Россия возобновила выдачу деловых и туристических виз венграм. Для посещения страны им нужен ПЦР-тест. Мы, в свою очередь, разрешаем посещение Венгрии при условии, что туристы будут полностью вакцинированы от коронавируса», — отметил он.