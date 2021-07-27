В России выявили 23 032 новых случая COVID

За последние сутки в России выявили 23 032 новых случая коронавируса. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 2 129 (9,3%) случаях.

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Всего в России зарегистрировано 6 172 812 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Орловской области, Татарстане, Кировской области. За последние сутки подтверждено 779 смертей, за все время пандемии умерли 155 380 человек. За минувшие 24 часа выписали 20 116 человек, за все время – 5 526 950.