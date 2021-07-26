Скончалась актриса из сериала «Мухтар»

Актриса тетра и кино Зинаида Пасютина умерла на 74-м году жизни, сообщили в Белорусском государственном университете культуры и искусств.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

«Более 40 лет Зинаида Михайловна посвятила служению театральному искусству и Белорусскому государственному университету культуры и искусств, вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность», – передает РИА «Новости» текст некролога.

Причина смерти не уточняется.

Зинаида Пасютина родилась 20 марта 1948 года. Закончила Белорусский государственный театрально-художественный институт. Работала в Свердловском драматическом театре имени Чехова и Брянском театре имени Алексея Толстого.