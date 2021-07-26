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Умерла актриса из сериала «Мухтар»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Актриса тетра и кино Зинаида Пасютина умерла на 74-м году жизни, сообщили в Белорусском государственном университете культуры и искусств.

Скончалась актриса из сериала «Мухтар»
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

«Более 40 лет Зинаида Михайловна посвятила служению театральному искусству и Белорусскому государственному университету культуры и искусств, вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность», – передает РИА «Новости» текст некролога.

Причина смерти не уточняется.

Зинаида Пасютина родилась 20 марта 1948 года. Закончила Белорусский государственный театрально-художественный институт. Работала в Свердловском драматическом театре имени Чехова и Брянском театре имени Алексея Толстого.

Известна ролями в таких сериалах, как «Плач перепелки» (1990), «Фабрика грез» (2004), «Капитан Гордеев» (2010) и «Мухтар. Новый след» (2017).

Общество,Зинаида Пасютина,РИА Новости,
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