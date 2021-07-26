Аккредитовывать врачей будут дистанционно

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в прошлом году были упрощены правила аккредитации медработников. Пока проводится только первый этап аккредитации, а до 1 июня этого года действовал мораторий на периодические аккредитации, которые предназначены для практикующих врачей.

Теперь медикам вновь придётся проходить такую процедуру. Заседания комиссий для периодических аккредитаций могут проводиться дистанционно, говорится в приказе Минздрава. Специалист на самой процедуре присутствовать не должен — решение принимается на основании поданных документов. Их можно принести лично или отправить по электронной почте. В списке — заявление о допуске, портфолио за последние пять лет со дня получения сертификата или свидетельства об аккредитации, а также копия паспорта, трудовой книжки, сертификата, СНИЛС и ряд других документов. В портфолио входят отчёты о профессиональной деятельности и данные о прохождении курсов повышения квалификации. Важен суммарный срок такого обучения — минимум 144 часа, а если медик использовал интернет-портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, то минимум 74 часа.