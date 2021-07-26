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Аккредитовывать врачей будут дистанционно

Парламентская газета
32 минуты назад

Комиссии смогут проводить дистанционные заседания для периодической аккредитации медработников. Врачи могут подать все документы для этой процедуры по электронной почте. Это определено приказом Минздрава, который вступает в силу 26 июля.

Аккредитовывать врачей будут дистанционно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в прошлом году были упрощены правила аккредитации медработников. Пока проводится только первый этап аккредитации, а до 1 июня этого года действовал мораторий на периодические аккредитации, которые предназначены для практикующих врачей.

Теперь медикам вновь придётся проходить такую процедуру. Заседания комиссий для периодических аккредитаций могут проводиться дистанционно, говорится в приказе Минздрава. Специалист на самой процедуре присутствовать не должен — решение принимается на основании поданных документов. Их можно принести лично или отправить по электронной почте. В списке — заявление о допуске, портфолио за последние пять лет со дня получения сертификата или свидетельства об аккредитации, а также копия паспорта, трудовой книжки, сертификата, СНИЛС и ряд других документов. В портфолио входят отчёты о профессиональной деятельности и данные о прохождении курсов повышения квалификации. Важен суммарный срок такого обучения — минимум 144 часа, а если медик использовал интернет-портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, то минимум 74 часа.

Специалисты, только закончившие вуз, проходят первичную аккредитацию. В приказе уточняется, что они должны сдать тестирование и показать свои практические навыки и умения в симулируемых условиях.

Общество,Минздрав РФ,
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