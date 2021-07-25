Эксперт рассказала, кому стоит заклеивать камеру на смартфоне

Эксперт группы компаний Gem4me Светлана Карачарова рассказала, кому из россиян надо заклеить камеру на смартфоне. Об этом пишет агентство «Прайм».

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«Конечно, если вы крупный бизнесмен или внезапно попали в зону внимания каких-то преступных структур, за вами могут следить и через камеру, и через микрофон», - сказала Карачарова.

Она отметила, что к интернету подключены уже не только компьютеры и телефоны, но и целые дома. Следить за владельцем способна даже кофеварка: записывать голос, улавливать момент закрывания двери.

«Весь вопрос — зачем ей это делать, если вы — обычный человек, а не владелец какой-то уникальной секретной информации или хотя бы пары миллиардов долларов?» – говорит эксперт.

По её словам, современный уровень развития техники позволит следить за вами, даже если заклеить все камеры в доме.

Но элементарные меры безопасности надо соблюдать: беречь личные данные, банковские карты, не снимать сомнительных роликов и т.п. Необходимо помнить, что преступники в основном используют не шпионские камеры, а методы социальной инженерии.