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Эксперт рассказала, кому стоит заклеивать камеру на смартфоне

Майк Габриелян
27 минут назад

Эксперт группы компаний Gem4me Светлана Карачарова рассказала, кому из россиян надо заклеить камеру на смартфоне. Об этом пишет агентство «Прайм».

Эксперт рассказала, кому стоит заклеивать камеру на смартфоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, если вы крупный бизнесмен или внезапно попали в зону внимания каких-то преступных структур, за вами могут следить и через камеру, и через микрофон», - сказала Карачарова.

Она отметила, что к интернету подключены уже не только компьютеры и телефоны, но и целые дома. Следить за владельцем способна даже кофеварка: записывать голос, улавливать момент закрывания двери.

«Весь вопрос — зачем ей это делать, если вы — обычный человек, а не владелец какой-то уникальной секретной информации или хотя бы пары миллиардов долларов?» – говорит эксперт.

По её словам, современный уровень развития техники позволит следить за вами, даже если заклеить все камеры в доме.

Но элементарные меры безопасности надо соблюдать: беречь личные данные, банковские карты, не снимать сомнительных роликов и т.п. Необходимо помнить, что преступники в основном используют не шпионские камеры, а методы социальной инженерии.

Эксперты по информационной безопасности , что всё больше людей, заклеивают камеры ноутбука пластырем или скотчем.

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