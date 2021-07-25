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Названы регионы России с наибольшим числом психически нездоровых людей

Майк Габриелян
1 час назад

Больше всего пациентов с психическими расстройствами в 2020 году в России зарегистрировано на Чукотке, меньше всего – в Чечне. Таковы данные из расчета на 100 тысяч населения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на статистику Минздрава РФ.

Названы регионы России с наибольшим числом психически нездоровых людей
Фото: ТАССТАСС

В тройку регионов-лидеров вошли Чукотский АО (10012,3 пациентов), Еврейская АО( 6437,6) и Алтайский край ( 5834,9).

Меньше всего пациентов с психическими расстройствами зарегистрировано в Чечне, где показатель заболеваемости составил 1555,6; Ингушетии (1674,6); Москве(2005,5).

Также приводится статистика психических расстройств, связанных с алкоголем. Чаще всего такие случаи фиксировались в Чукотском и Ненецком автономных округах и Сахалинской области.

Всего в 2020 году было зарегистрировано почти 1,2 миллиона психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя и синдромом зависимости от алкоголя.

Американские и датские ученые выяснили, что загрязнение воздуха увеличивает вероятность развития депрессии и психических расстройств.

Общество,Минздрав РФ,РИА Новости,Чеченская Республика,Россия,
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