Москвичам пообещали 30-градусную жару и «стену залповых ливней»

В последнюю неделю июля в Москве будет жара до +30°С, которую сменят ливни и грозы, сообщил РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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По его словам, в воскресенье, 25 июля, столбики термометров вернутся в климатическое русло, а в понедельник и вторник, 26-27 июля в столице установится солнечная и сухая погода. Днем столбики термометров повысятся до +27°С и +30°С соответственно, ночная температура составит +13°С и +16°С.

В среду, 28 июля, днем будет +25°С +30°С, но к вечеру, с приближением циклона "Дирк", затопившего северную Европу, небо заволокут мощные облака. Они принесут "слепой" дождь, который в ночь на четверг, 29 июля, перерастет в «стену залповых ливней». Ветер усилится в порывах до 15-20 м/с.

«Зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молнии вспорют черноту неба. Это будет настоящая ночная летняя гроза", — рассказал метеоролог.

Количество осадков в Москве за 12 часов может составить до 5-10 миллиметров, а в окрестностях столицы местами – до 15-20 миллиметров, что эквивалентно почти 1/5 части месячной нормы, предупредил Тишковец.

В четверг, дождь продолжится, посвежеет до +21°С +26°С. К пятнице, по прогнозам синоптиков, погода наладится, и потеплеет до +25°С +30°С.

Однако, в субботу, в последний день июля, на город снова обрушится гроза, что освежит воздух на несколько градусов, добавил синоптик.