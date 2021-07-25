Представитель Greenpeace России извинился за слова о якутах

«Прошу прощения, если кого-то обидели мои слова про якутов и костры. Я, конечно, ни в коем случае не имел в виду национальную особенность и мог в интервью неосторожно назвать якутами всех жителей и гостей региона. За что прошу прощения», — написал Куксин на своей странице в Facebook.