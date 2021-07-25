Представитель Greenpeace России извинился за слова о якутах

Ранее Григорий Куксин заявил, что жители региона «не тушат костры из-за боязни обидеть духов огня».
«Прошу прощения, если кого-то обидели мои слова про якутов и костры. Я, конечно, ни в коем случае не имел в виду национальную особенность и мог в интервью неосторожно назвать якутами всех жителей и гостей региона. За что прошу прощения», — написал Куксин на своей странице в Facebook.
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России добавил, что люди, которые не тушат костры, бросают окурки и жгут траву, есть среди всех народов.
С 23 июня в Якутии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Накануне сообщалось, что на территории региона действуют 125 очагов возгорания на площади 1,5 миллиона гектаров.