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Представитель Greenpeace России извинился за свои слова о якутах

Говорит Москва
1 час назад

Ранее Григорий Куксин заявил, что жители региона «не тушат костры из-за боязни обидеть духов огня».

Представитель Greenpeace России извинился за слова о якутах
Фото:  Григорий Куксин Григорий Куксин

«Прошу прощения, если кого-то обидели мои слова про якутов и костры. Я, конечно, ни в коем случае не имел в виду национальную особенность и мог в интервью неосторожно назвать якутами всех жителей и гостей региона. За что прошу прощения», — написал Куксин на своей странице в Facebook.

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России добавил, что люди, которые не тушат костры, бросают окурки и жгут траву, есть среди всех народов.

Опубликовано видео последствий пожаров в Якутии

С 23 июня в Якутии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Накануне сообщалось, что на территории региона действуют 125 очагов возгорания на площади 1,5 миллиона гектаров.

Общество,Григорий Куксин,Россия,
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