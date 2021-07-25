Мясников сравнил антипрививочников с геями

Противники вакцинации от коронавируса не должны навязывать свое мнение другим, заявил телеведущий и доктор Александр Мясников, отметив, что аналогичным образом в России запрещена гей-пропаганда среди несовершеннолетних. Свое мнение Мясников высказал в Telegram.
«Вакцинация от КОВИД у нас де-юре не обязательна Не хочешь - не делай Даже на предприятиях, где требуют вакцинацию сотрудников, есть выбор - ты можешь уйти, если тебе это принципиально не подходит», - написал телеведущий.
Он призвал противников вакцинации от коронавируса «не склонять других» к такой позиции. Медик назвал это «контрпропагандой».
«Это как гомосексуальные отношения: твое личное дело, но вот гей-пропаганда у нас запрещена», - заявил Мясников.
Он также утверждает, что «80% тех, кто отказываются от прививок, делают это под давлением антивакцинаторов».
Заслуженный артист России, актер Борис Галкин назвал принудительную вакцинацию злом, направленным на уничтожение людей. В защиту прав непривитых граждан выступают также актеры Егор Бероев, Ольга Будина, Григорий Данцигер и другие.