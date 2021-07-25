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Каждый пятый россиянин одобрил идею ввести режим самоизоляции

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
9 минут назад

Из-за ситуации с коронавирусом 21% россиян выразили мнение, что в стране нужно вновь ввести режим самоизоляции, свидетельствует опрос SuperJob.

Каждый пятый россиянин одобрил идею ввести режим самоизоляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пандемия никуда не делась, а люди, в отличие от первого локдауна, ко второму более подготовлены», – приводит сообщение RT.

Отмечается, что при этом 59% опрошенных выступили против введения ограничения, респонденты уверены, что решить проблему поможет вакцинация.

«Зачем вводить ограничения, если есть вакцина. Всех на вакцинацию – вот и решение вопроса», – отметили они.

Как уточняется, противников введения режима самоизоляции больше всего среди тех, чей уровень дохода составляет от 50 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц (65%), а также среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет (63%).

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из всех округов России.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в России начали прививать от COVID по новым правилам.

Общество,Деловая газета "Взгляд",
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