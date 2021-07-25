В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

На учебном паруснике «Мир» произошла вспышка COVID-19

News.ruиещё 1
37 минут назад

Пятнадцать случаев заражения коронавирусом выявлено среди курсантов и экипажа учебного парусника «Мир». Об этом сообщает Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу. Там в настоящее время стоит судно.

На паруснике «Мир» произошла вспышка коронавируса
Фото: korabli.eukorabli.eu

На корабле находятся курсанты Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова. Специалисты Роспотребнадзора выявили 159 контактных лиц, из которых 118 — это курсанты. Они госпитализированы в обсерватор «Балтиец».

Ведомство в настоящее время проводит эпидемиологическое расследование.

По информации «Фонтанки», первые четверо заболевших COVID-19 были выявлены на корабле 13 июля. На следующий день трое курсантов и один член экипажа были госпитализированы, на судне объявили карантин.

При этом всё это время на судне продолжались работы, ни о какой социальной дистанции в условиях, когда в одном кубрике проживает 12 курсантов. речи быть не может.

К 20 июля заболевших было выявлено уже 11. Их также забрали в больницу, а карантин на судне был продлён.

Ранее сообщалось, что девять курсантов отравились в учебном заведении на Сахалине.

Общество,Роспотребнадзор,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители