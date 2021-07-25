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РБК: привитые от COVID могут заразиться штаммом «гамма»

News.ruиещё 2
29 минут назад

Штамм «гамма» опасен для привитых от коронавируса россиян. Прививка спасёт их только от тяжёлого течения болезни, сообщила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Привитые от COVID могут заразиться штаммом «гамма»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Любой вирус может пробить иммунную систему. Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее. Если человек привит, то либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьётся, он нанесёт небольшой вред, — сказала она.

По словам Попович, именно по этой причине «никто никогда не отрицал, что на 100% защищены все вакцинированные». Она также отметила, что нет ничего удивительного в том, что вакцины становятся менее эффективны при появлении новых штаммов. Причём вирус «отбирает» те мутации, которые ему выгодны, в том числе по увеличению заразности, отметил профессор МГУ вирусолог Алексей Аграновский.

Однако пока имеющиеся вакцины прекрасно справляются даже с более заразным индийским штаммом.

«Вакцины менее эффективны в случае со штаммом „дельта“, нежели с уханьским, но они всё равно работают», — сказал учёный.

По штамму «гамма» необходимо собрать больше сведений. Пока о нём всё ещё известно мало. Нужно время, чтобы понять, как он поведёт себя дальше.

В России выявлен «гамма»-штамм COVID-19

Ранее в Чечне местных жителей, которые приобрели поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, заставят привиться по-настоящему.

Общество,Алексей Аграновский,Лариса Попович,ВШЭ,МГУ,РБК,
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