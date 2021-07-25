Вице-премьер рассказал о строительстве метро в городах

В крупных городах целесообразнее строить трамваи, а не метро. При этом в ряде городов метро все же будет достраиваться. Об этом рассказал в Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Достаточный для метро поток пассажиров есть только в Москве и Санкт-Петербурге, отметил он. Поэтому в столицах есть смысл строить "подземку". А в других городах-миллионниках лучше строить трамваи.

"В Челябинске вместо метро мы сделаем трамвай, который частично пойдет на земле, потом в построенную ранее еще в Советском Союзе линию метро спустится, пройдет там через центр города и потом пойдет по городской территории", - пояснил он.

Активно занимается планами развития метро Нижний Новгород, добавил он. Сейчас составляется технико-экономическое обоснование, в этом и следующем году должна быть готова проектно-сметная документация и начнется строительство.

"Деньги на это мы готовим", - сообщил Хуснуллин.

Нужно достраивать метро в Омске, считает вице-премьер. Вопрос - в каком объеме. Недавно вопрос строительства метро подробно обсуждался с губернатором.

"Хотя это дорого, денег не хватает, ищем вопросы по оптимизации", - добавил Хуснуллин.

В Новосибирске метрополитен планируется продлить на одну станцию, рассказал он.