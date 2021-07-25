102-летний ветеран из Подмосковья вылечился от COVID

Житель Подмосковья, ветеран Великой Отечественной войны Николай Багаев вылечился от коронавируса в возрасте 102 лет. Об этом сообщил глава Королева Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.
Ходырев назвал это уникальным случаем, поскольку во всем мире с тяжелым заболеванием справились всего лишь несколько человек старше 100 лет.
Багаев лечился почти 40 дней и благодарит врачей, называя выздоровление своим вторым рождением. Сами они считают, что выздороветь ветерану помогли сила духа и привычка к здоровому образу жизни.