Слуцкая вслед за Навкой усомнилась в мужской художественной гимнастике

«Если есть мужчины, готовые демонстрировать свою растяжку в обтягивающих костюмах со стразами, пусть. Наверняка у них найдутся поклонники. Но, если честно, у меня это вызывает некоторые вопросы», — написала экс-фигуристка.

«Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут... Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?!» - так прокомментировала Навка ролик с его участием.

На своей страничке в Instagram она написала о своей искренней радоти от того факта, что в России подобное просто не может случиться. По ее мнению, «мужское должно оставаться мужским, а женское женским». Она пообещала, что ее дети никогда не увидят подобных сцен и не станут считать такие проявления нормой.