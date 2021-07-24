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Слуцкая вслед за Навкой усомнилась в мужской художественной гимнастике

Елена Прошина
40 минут назад

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая скептически высказалась о мужской художественной гимнастике. Свое мнение спортсменка высказала на своей странице в Instagram.

Слуцкая вслед за Навкой усомнилась в мужской художественной гимнастике
Фото: ТАССТАСС

«Если есть мужчины, готовые демонстрировать свою растяжку в обтягивающих костюмах со стразами, пусть. Наверняка у них найдутся поклонники. Но, если честно, у меня это вызывает некоторые вопросы», — написала экс-фигуристка.

В настоящий момент Слуцкая является депутатом Мособлдумы от партии «Единая Россия».

Ранее другая известная российская экс-фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка иронически высказалась о мужчина в художественной гимнастике.

«Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут... Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?!» - так прокомментировала Навка ролик с его участием.

На своей страничке в Instagram она написала о своей искренней радоти от того факта, что в России подобное просто не может случиться. По ее мнению, «мужское должно оставаться мужским, а женское женским». Она пообещала, что ее дети никогда не увидят подобных сцен и не станут считать такие проявления нормой.

Общество,Ирина Слуцкая,Татьяна Навка,Единая Россия,
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