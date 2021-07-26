За подделку сертификатов грозит тюрьма

За торговлю поддельными сертификатами вакцинации обещают 24 месяца локдауна. На официальной странице оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Facebook появился пост с предупреждение о том, что «подделка сертификата вакцинации от коронавируса может привести к двум годам заключения и потерей вкуса и запаха нормальной еды».

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оперштаб напомнил, что вакцинация должна быть настоящей, а не фейковой, чтобы и победа над вирусом стала настоящей. В ведомстве привели мнение вирусолога Александра Лукашева, который сравнивает действие вакцины с ремнём безопасности в автомобиле - не является абсолютной гарантией, но её эффективность доказана статистически на больших группах населения.

Врач напомнил, что вакцины могут не предотврать заболевание, но практически всегда исключают летальный исход или тяжёлые отдалённые последствия.

Известно, что в Чечне местных жителей, которые приобрели поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, заставили привиться по-настоящему. Чеченские правоохранительные органы задержали 63-летнего мужчину, который изготавливал и продавал поддельные сертификаты о вакцинации.

Мужчина вину признал и передал информацию о клиентах, которые приобрели у него липовые документы. Позже полицейские установили личности всех покупателей и заставили всех привиться.